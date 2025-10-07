Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о возможных поставках ракет большой дальности «Томагавк» странам НАТО для последующей передачи Украине. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на слова главы Белого дома.

Как уточнил журналист Барак Равид, Трамп сделал заявление в понедельник во время общения с представителями СМИ в Овальном кабинете. Он отметил, что рассматривает вопрос о продаже ракет союзникам по НАТО, которые в дальнейшем смогут направить их Киеву. При этом американский лидер подчеркнул, что хочет заранее знать, как именно украинская сторона собирается использовать это вооружение.

«Думаю, мне придется задать этот вопрос — куда они их направят. Я бы задал несколько вопросов. Я не хочу эскалации», — сказал Трамп, комментируя возможность передачи «Томагавков». Он подчеркнул, что решение о поставках должно учитывать риски усиления конфронтации с Россией.

Источники Axios, близкие к администрации президента США и украинскому правительству, сообщили, что в Вашингтоне выражают обеспокоенность тем, смогут ли американские власти контролировать применение ракет после того, как они будут оплачены и переданы через страны НАТО. Один из украинских чиновников признался, что Киев пока не получил окончательного подтверждения позиции Трампа.

В Москве на заявления американского лидера уже отреагировали. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки «Томагавков» Киеву будут означать «абсолютно новый, качественно иной этап эскалации». Он подчеркнул, что Украина не сможет применять такие ракеты без прямого участия США, а это фактически поставит две страны в состояние открытой конфронтации.

Как напоминает Axios, просьба о поставке «Томагавков» исходила лично от Владимира Зеленского. Украинский лидер обратился к Трампу во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН, заявив, что наличие ракет большой дальности позволило бы Киеву «усадить Путина за стол переговоров». По информации издания, во время беседы речь действительно шла именно о ракетах этого типа, способных поражать цели на большой глубине, включая объекты на территории России.