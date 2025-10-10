Планируемая реформа утилизационного сбора в России затронет преимущественно автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Об этом сообщил изданию «За рулем» руководитель стратегического направления CARCRAFT Борис Беленький. По его словам, для большинства отечественных и популярных китайских моделей изменений не ожидается — их цены сохранятся на текущем уровне.

Новая методика расчета предусматривает резкое повышение утилизационного сбора для более мощных автомобилей. Так, для Kia Sorento с двигателем 2,5 литра платеж при самостоятельном ввозе увеличится с 3,4 тысячи до 1,9 миллиона рублей. Аналогичная ситуация ожидает владельцев Geely Monjaro, Exeed TXL и VX, а также Toyota Camry 2.5 — суммы вырастут до диапазона 1,5–2 миллионов рублей.

Под действие повышенных коэффициентов также попадут мощные электромобили и гибриды, включая модели Zeekr, Li Auto и BYD Han. При этом для автомобилей с двигателем до 160 лошадиных сил тарифы останутся прежними — 3,4 тысячи рублей для новых и 5,2 тысячи для машин старше трёх лет.

Без изменений останутся цены на самые востребованные модели: Lada Granta, Vesta, Niva, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и 7 Pro, Omoda C5 и Geely Coolray. Как отметил Беленький, государственные программы поддержки компенсируют возможное влияние реформы на стоимость локализованных автомобилей.

По оценке эксперта, доля машин мощностью свыше 160 лошадиных сил в общем объеме продаж на российском рынке не превышает 10%, поэтому влияние изменений на общий уровень цен будет минимальным.