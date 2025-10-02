Проект «Арктик СПГ 2», реализуемый компанией «НОВАТЭК», в сентябре вышел на рекордные показатели добычи газа, несмотря на продолжающееся давление американских санкций. Как сообщает OilCapital, среднесуточная добыча в течение большей части месяца достигала почти 18 миллионов кубометров. Это стало максимальным уровнем с момента запуска предприятия в конце 2023 года.

Рост производства обеспечили поставки сжиженного природного газа в Китай. По данным компаний, отслеживающих движение танкеров, с конца августа от завода в направлении китайских терминалов вышли семь судов с грузами СПГ. Именно эти поставки стали основой для достижения рекордных объемов.

Однако эксперты предупреждают, что в ближайшее время темпы отгрузок могут снизиться. Основная проблема связана с нехваткой газовозов ледового класса, без которых транспортировка по Северному морскому пути становится затруднительной. Ранее в октябре уже происходили задержки из-за аналогичных логистических ограничений.

Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что Россия намерена продолжать наращивать экспорт СПГ в Китай, включая поставки с «Арктик СПГ 2». Он отметил, что именно этот проект играет ключевую роль в развитии сотрудничества с азиатскими партнерами. Сырьевой базой для предприятия выступает Утреннее месторождение, расположенное на Гыданском полуострове.