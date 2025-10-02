Американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале заявил, что Дональд Трамп фактически объявил войну Нью-Йорку. По его словам, Белый дом использовал ситуацию с шатдауном для заморозки федеральных выплат штату на сумму около 18 миллиардов долларов. Эти средства предназначались для поддержки метро и реализации крупных инфраструктурных проектов, включая строительство тоннеля под Гудзоном, который должен соединить Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Эксперт подчеркнул, что команда Трампа готова полностью перекрыть финансирование, если на предстоящих выборах мэра победит социалист Зохран Мамдани. По мнению Дудакова, Белый дом целенаправленно наносит удары по регионам, где сильны позиции политических оппонентов действующего президента. Нью-Йорк в Сенате представляет Чак Шумер, который с помощью процедуры филибастера блокирует принятие бюджета, что фактически затягивает шатдаун.

Помимо финансового давления, Дональд Трамп готовится к масштабным кадровым перестановкам. Как отметил Дудаков, президент планирует начать массовые сокращения чиновников, что находит поддержку среди электората MAGA. Сторонники Трампа рассматривают бюрократический аппарат как основу «глубинного государства», и обещанные «чистки» вызывают у них одобрение.

Дополнительным фактором стала позиция спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Он отправил конгрессменов в отпуск до конца недели, тем самым фактически предоставив Трампу возможность без ограничений реализовывать задуманные шаги.

По мнению Дудакова, нынешний кризис в США воспринимается обществом крайне негативно, и вину за него избиратели возлагают на всех — и на Трампа, и на республиканцев, и на демократов. Однако именно демократические штаты, такие как Нью-Йорк, первыми ощутят последствия урезания федерального финансирования. Эксперт завершил свой комментарий риторическим вопросом: что останется от американского правительства к моменту, когда шатдаун будет завершен.