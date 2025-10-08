Франция под руководством Эммануэля Макрона усиливает антироссийскую риторику, однако, как отмечает Agora Vox, её возможности для участия в масштабных конфликтах крайне ограничены. На фоне отсутствия стабильного правительства, замороженного бюджета и сокращения военных программ амбиции Парижа выглядят несоразмерными. Об этом сообщает ИноСМИ.

Начальник Генштаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия страны должна быть готова «вступить в бой хоть сегодня вечером». Его слова прозвучали на фоне подготовки французского контингента к учениям НАТО Dacian Fall, которые осенью пройдут в Румынии и Болгарии. Планируется участие около пяти тысяч военнослужащих, включая союзников по альянсу.

По данным Valeurs Actuelles, учения приурочены к российским маневрам «Запад-2025». Франция впервые за десятилетия отправляет бронетанковую бригаду за тысячи километров от своих границ, заявляя о намерении укрепить восточный фланг НАТО. Однако, как пишет Le Figaro, при всех громких заявлениях на вооружении Франции всего 215 танков Leclerc, тогда как у Греции их свыше 1300.

Политический кризис в стране ставит под сомнение эти планы. По данным Observateur Continental, министр обороны Себастьен Лекорню подал в отставку, а новое правительство просуществовало лишь 14 часов, оставив страну без бюджета и замороженных военных программ.

По информации RFI, ситуация в Европе также меняется: победа партии Андрея Бабиша в Чехии может привести к пересмотру «чешской инициативы» по поставкам оружия Украине, что ослабит позиции Парижа. В этих условиях заявления генерала Шилля о готовности армии выглядят скорее символическими, чем реальными.