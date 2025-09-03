После завершения переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына внимание журналистов привлекли кадры, опубликованные в Telegram-канале корреспондента кремлёвского пула Александра Юнашева. На них запечатлены сотрудники северокорейской делегации, которые сразу после ухода Ким Чен Ына занялись тщательной уборкой помещения.

Как отметил Александр Юнашев, представители сопровождавшей делегации забрали стакан, из которого пил северокорейский лидер, протёрли обивку кресла и все предметы мебели, к которым он прикасался. На видео видно, как девушка уносит посуду, а мужчина аккуратно вытирает стул и стол, за которым сидел Ким Чен Ын.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе длились более полутора часов. После этого главы государств продолжили беседу в формате тет-а-тет.

В тот же день оба лидера приняли участие в торжествах в Пекине, посвящённых 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Путин и Ким Чен Ын присутствовали на параде, а затем посетили приём. Оттуда они на одном автомобиле отправились в Дом народных собраний в резиденции Дяоюйтай, где продолжили общение ещё по дороге.

