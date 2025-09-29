29 сентября спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что Дональд Трамп одобрил использование Украиной дальнобойного вооружения для ударов по российской территории. В то же время он подчеркнул, что решение о передаче Киеву американских крылатых ракет «Томагавк» пока не принято.

Перспективы подобного шага в интервью RTVI прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он напомнил, что аналогичное разрешение Вашингтон уже давал Киеву при администрации Джо Байдена. Тогда событие преподносилось как сенсация, однако фактически украинская армия и ранее применяла западное вооружение для атак по целям в России, включая установки HIMARS и ракеты Storm Shadow.

По словам Журавлева, заявления американских политиков во многом рассчитаны на публику и используются для оправдания дальнейших поставок вооружений. Он подчеркнул, что доступ к «Томагавкам» ограничен даже среди союзников США по НАТО: ракеты есть у Великобритании и Нидерландов, но и там они применяются под жестким контролем Пентагона.

Депутат отметил, что передача Украине «Томагавков» станет новым этапом конфликта, в котором Соединенные Штаты фактически перейдут в разряд его прямых участников. В ответ, добавил он, Россия может развернуть свои средства вблизи американских границ.

Журавлев также упомянул, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее выражал заинтересованность в размещении российских систем «Орешник» на территории своей страны. По словам депутата, в случае поставки «Томагавков» Украине подобный сценарий вполне может стать предметом обсуждения. «В эту игру уж точно можно играть вдвоем», — резюмировал он.