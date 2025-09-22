Американский президент Дональд Трамп вновь оказался в центре скандала, связанного с визитом в Великобританию. Как пишет «Лента.ру», эксперт по ювелирным украшениям Кристина Чэн в соцсетях назвала подарок Трампа королеве Камилле «дешевкой».

18 сентября Трамп вместе с супругой Меланией посетил короля Карла III и его жену. В числе подарков британской чете оказались копия меча американского президента и военачальника Дуайта Эйзенхауэра, а также брошь от Tiffany & Co. По данным Sky News, украшение выполнено из 18-каратного золота с бриллиантами и рубином, а эксперты первоначально оценили его стоимость в 40 тысяч долларов. Камилла, по информации Hello!, даже появилась с этой брошью на публике, подчеркнув тем самым знак уважения к Трампу и его супруге.

Однако Кристина Чэн подвергла сомнению громкие заявления о цене. По её словам, в интернете можно приобрести аналогичное изделие всего за 1076 долларов, что ставит под сомнение эксклюзивность подарка. Эксперт приложила к своей публикации ссылку на один из онлайн-магазинов, где представлена похожая модель.

Как отмечалось ранее, Трамп нарушил протокол общения с британским монархом: в момент встречи он повернулся к Карлу III спиной и завёл беседу с офицером, оставив короля идти следом в одиночестве. Этот эпизод вызвал у британских наблюдателей волну критики в адрес американского лидера.