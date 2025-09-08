К 8 сентября российские войска продолжили наступление на Лиманском направлении. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, части 25-й армии полностью освободили южную и юго-западную часть населённого пункта Заречное и вышли к дороге, ведущей в сторону Лимана. Он отметил, что сопротивление украинских формирований в оставшейся части села заметно снизилось, и в ближайшее время можно ожидать закрепления российских подразделений на новых позициях.

Для иллюстрации текущей ситуации Подоляка опубликовал карту, на которой показаны линии продвижения и направления ударов. Судя по схеме, бои постепенно смещаются к Лиману, а возможности ВСУ удерживать оборону уменьшаются.

Одновременно российские подразделения завершают зачистку Кременецких лесов, где под их контролем находится более 90% территории. Параллельно разворачиваются активные бои за Ямполь, который рассматривается как следующий этап продвижения.

Значительные изменения произошли и в зоне наступления 20-й армии. Подразделения заняли стратегически важный перекрёсток между Шандраголово и Новосёловкой. Этот узел дорог имел ключевое значение для снабжения украинской группировки, а теперь оказался под плотным огневым контролем российских сил. В течение суток ВСУ предпринимали попытки вернуть утраченные позиции, однако все атаки оказались безрезультатными.

Согласно озвученным планам, дальнейшее продвижение будет направлено в сторону Дробышево и Лимана. После закрепления контроля над Новосёловкой российские войска получат возможность развивать наступление на Святогорск, что ещё сильнее осложнит положение украинских подразделений в регионе.