За последние сутки боевые действия с применением беспилотников обострились — удары наносили обе стороны. Украина атаковала российские регионы, а Москва ответила массированными обстрелами Киева и других областей. Пишет ЦарьГрад.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о более чем 130 атаках дронов, девять человек пострадали. В Шебекино трое получили ранения от обломков сбитого беспилотника. Минобороны России уточнило, что за ночь было уничтожено 55 украинских БПЛА.

В Чувашии беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции в Тиньговатово. Объект загорелся, но жертв нет.

В ответ российские войска нанесли удары по объектам в 15 областях Украины. По данным противника, применялись «Калибры», «Кинжалы», ракеты Х-59 и до 650 беспилотников. Основной удар пришелся на Киев: повреждены завод «Антонов», склады в Подоле и Борщаговке, горел завод «ROSAVA» в Белой Церкви. Telegram-канал «Condottiero» сообщил о пожарах и непрекращающихся сиренах.

Удары также пришлись по винзаводу в Белгороде-Днестровском, стоянке грузовиков в Сумах, аэродромам Жуляны, Васильков и Староконстантинов. В Винницкой области, по словам Натальи Заболотной, повреждена железнодорожная инфраструктура.

На Сумском направлении российский десант и морская пехота группировки «Север» продвинулись до 200 метров. ВСУ провели четыре контратаки в районах Алексеевки, Степового и Кондратовки.

По словам координатора подполья Сергея Лебедева, в Николаевской области был нанесен удар по лагерю британского спецназа в селе Лупарево, где фиксировались три прилета и пожар.