Украинские и западные СМИ распространили сообщения о крупных успехах ВСУ на Покровском направлении, заявив о создании трёх «котлов», занятии десятков населённых пунктов и переходе под контроль сотен квадратных километров. Однако, как отмечает «Блокнот», данные российских источников и военных телеграм-каналов показывают совсем иную картину.

Юрий Подоляка подчёркивает, что речи об окружении российских войск нет. По его словам, украинские подразделения лишь пытаются отрезать силы РФ в районе Золотого колодца. Телеграм-канал «Архангел спецназа» добавляет, что снабжение позиций продолжается пешим порядком, что указывает на адаптацию логистики, а не на полную блокаду.

Особое сомнение вызывают заявления о 330 квадратных километрах, якобы перешедших под контроль Киева. Авторы «Пролива Сталина» указывают, что для таких масштабов фронт должен был сдвинуться на десятки километров, чего не произошло. Подоляка и Анатолий Радов подтверждают: Новотроицкое остаётся под контролем российских подразделений, хотя украинские войска заняли Никаноровку и продолжают атаки на Набойковку.

Что касается сообщений о разгроме российских резервов, их также опровергают. «Архангел спецназа» сообщает о переброске дополнительных украинских частей в районы Шахово, Владимировки и Козацкого. В то же время Подоляка отмечает массированные авиаудары южнее Владимировки, где бомбы сбрасывались с интервалом в 15–20 минут.