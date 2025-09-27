Российские вооруженные силы продолжают развивать наступление на ряде участков фронта. По состоянию на 27 сентября бои остаются напряженными, при этом в некоторых направлениях зафиксированы ощутимые продвижения.

На купянском участке подразделения ВС РФ расширяют зону контроля на северо-западных подступах к городу. Бои в этом районе отличаются особой ожесточенностью, ситуация здесь продолжает оставаться напряженной.

В Запорожской области российские войска ведут наступление в районе Полтавки и атакуют позиции противника в Приморском. В Степногорске продолжаются ожесточенные столкновения в городской застройке.

На краснолиманском направлении завершена зачистка населенных пунктов Шандриголово и Заречное. Российские подразделения двигаются дальше — в сторону Ставков, Дробышево и Новоселовки.

В районе Красноармейска (Покровска) подразделения ВС РФ вышли к дороге, ведущей на Краматорск. Под контроль перешло село Новоторецкое, тогда как Бойковка остается в так называемой серой зоне. Здесь позиции сторон меняются, и обстановка остается нестабильной. Одновременно российские силы продолжают штурм Нового Шахова.

На угледарском направлении отмечены успехи вблизи Новогригоровки и Калиновского, а также продолжаются ожесточенные бои за Ивановку.

В районе Константиновки российские войска наступают севернее Полтавки, ведут зачистку «Клебан-Быкского кармана» и продвигаются к Новомарково. За последнюю неделю под контроль перешло 25,5 квадратных километров территории.

Северское направление также активно. Российские подразделения штурмуют Федоровку и развивают наступление из района Переездного. Кроме того, занята важная транспортная развязка к северу от Ямполя, что открывает новые возможности для дальнейшего продвижения.