Российская армия продолжает развивать наступление на днепропетровском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру», ссылаясь на анализ геолокации видеозаписей, появившихся в сети. По данным источника, части ВС РФ продвинулись на 4,5 километра — от линии Новониколаевка — Калиновское — Березовое до окраин села Вербовое, где в настоящее время идут штурмовые действия.

Продвижение зафиксировано и на других участках фронта. Российские подразделения закрепились на севере Ямполя, который расположен между Красным Лиманом и Северском. На дружковском направлении, севернее Покровска, подразделения ВС РФ сумели обойти украинскую группировку в районе Никаноровки и заняли населенный пункт Дорожное.

Как отмечает «Украина.ру», потеря Дорожного фактически лишила украинский гарнизон основного узла снабжения. Теперь подвоз продовольствия и боеприпасов возможен только по лесным тропам или через поля, которые находятся под огневым контролем российских подразделений.