В российском сегменте интернета снова распространяются слухи о возможной новой мобилизации. Подобные сообщения активно гуляют по соцсетям и мессенджерам, вызывая тревогу у граждан. Однако, как пишет «Блокнот», официальные структуры последовательно опровергают эти разговоры, подчеркивая, что потребности армии полностью закрываются контрактниками и добровольцами.

В Минобороны России и администрации президента отмечают, что комплектование войск проходит планово: формируется профессиональная армия, повышается уровень подготовки и расширяются социальные гарантии для военных.

Телеграм-канал «Война с фейками» напоминает, что подобные вбросы появляются регулярно и часто имеют целью посеять панику или собрать внимание кликбейтными заголовками. По мнению авторов, часть сообщений может исходить из-за рубежа, в частности от украинских спецслужб.

При этом аналитики признают, что вопрос ротации бойцов остается актуальным, так как многие военные служат с первых месяцев СВО и несут серьезные нагрузки.

Напомним, частичная мобилизация в России прошла около трёх лет назад, и с тех пор власти неоднократно заявляли, что новых мобилизационных мероприятий не планируется.