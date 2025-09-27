Венгерские СМИ опубликовали материалы, в которых утверждается, что Киев готовит серию диверсий на территории Польши и Румынии. По информации журналистов, планируется использование восстановленных российских беспилотников, оснащённых боевыми элементами. Управление дронами будут осуществлять украинские специалисты, однако внешне аппараты должны напоминать российские, что позволит обвинить Москву и спровоцировать НАТО на прямое столкновение. Передает ЦарьГрад.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти сообщения. Она заявила, что если подобные данные подтвердятся, Европа окажется ближе к началу третьей мировой войны, чем когда-либо прежде. По её словам, использование подобных методов несёт угрозу непредсказуемых последствий для всего континента.

Обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников также отметил, что прослеживается чёткий сценарий создания искусственного повода для конфронтации России и НАТО. Он напомнил, что в последнее время в европейских СМИ участились публикации о якобы «гибридных атаках» Москвы, а также сообщения о пролетах дронов над территорией Дании. По его мнению, это звенья одной цепи, направленной на формирование нужного фона для эскалации.

По версии венгерских изданий, прибегнуть к подобным мерам Киев вынуждают серьёзные поражения на фронте. При этом главная цель заключается не только в обвинении России, но и в вовлечении в конфликт Соединённых Штатов. Такая стратегия особенно актуальна для Киева на фоне возможного прихода к власти Дональда Трампа, который, как ожидается, может ограничить военную и финансовую поддержку.

Стрельников подчеркнул, что провокации подобного масштаба могут стать casus belli — юридическим предлогом для начала войны НАТО против России. Он добавил, что в Москве прекрасно осознают опасность и не исключил, что данный вопрос уже обсуждался по каналам прямой связи с Вашингтоном. «Американцы знают: загнанных лошадей пристреливают. Но с бешеными собаками поступают так же», — резюмировал обозреватель РИА Новости.