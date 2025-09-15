Подразделения Вооружённых сил Украины, которые всё ещё остаются в Купянске Харьковской области, оказались в состоянии полного хаоса. Об этом сообщил военный корреспондент Владимир Романов в своём Telegram-канале, сославшись на публикации в украинском сегменте сети.

По его данным, украинские отряды действуют разрозненно и не понимают общей обстановки. Внутри подразделений наблюдается растерянность, что лишь усиливает дезорганизацию.

Ранее, 13 сентября, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ начали покидать свои позиции и отступают из Купянска. По его словам, в городе остаются только отдельные группы боевиков, которые закрепились на заранее подготовленных укреплённых рубежах.