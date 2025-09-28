Между Россией и Китаем официально сняты визовые барьеры, однако действуют определенные ограничения. Теперь граждане России могут посещать КНР без оформления визы, сообщил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

По его словам, решение о введении безвизового режима принято для дальнейшего развития двусторонних отношений. С 15 сентября россияне получили возможность находиться в Китае до 30 дней подряд как в туристических, так и в деловых целях. При этом по прибытии необходимо пройти регистрацию в местном полицейском участке.

Как уточняется, режим пока действует в тестовом формате сроком на один год. Если он покажет свою эффективность, стороны рассмотрят вопрос о его продлении.

Lenta.ru отмечает, что после введения упрощенных правил интерес россиян к поездкам в Китай заметно вырос. По статистике, бронирование гостиниц на новогодние праздники увеличилось в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Китай вошел в число наиболее популярных направлений у российских туристов наряду с Таиландом и Беларусью.

Для въезда потребуется загранпаспорт, подтверждение брони отеля или апартаментов, а также билеты. На пограничных пунктах необходимо сдать экспресс-тест на COVID-19.

При этом сохраняются и определенные ограничения. Так, по данным СМИ, штамп в паспорте о длительном пребывании в Турции может осложнить въезд в Китай. В частности, если турист провел в этой стране более 28 дней, ему могут отказать в посещении КНР.