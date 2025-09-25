23 сентября президент США Дональд Трамп в резкой форме охарактеризовал Россию, назвав её «бумажным тигром». Уже на следующий день в Кремле последовал ответ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия — это «настоящий медведь». Об этом писало издание «Блокнот».

Тем не менее, как отмечает The Wall Street Journal, спустя несколько часов после заявления Пескова сам Трамп заговорил о перспективах нового наступления украинской армии. По информации издания, президент США высоко оценил действия ВСУ и выразил недовольство военными усилиями России. Более того, Киев направил в Вашингтон запрос на полное разведывательное сопровождение предстоящих боевых операций. Это подразумевает использование спутников, радаров и самолетов-разведчиков НАТО для подготовки и проведения возможного наступления.

При этом Трамп, по данным WSJ, продолжает воздерживаться от разрешения наносить удары американским оружием по территории России за пределами зоны боевых действий. Однако во всех остальных вопросах Белый дом, похоже, готов предоставить Владимиру Зеленскому значительно больше свободы действий.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп «нереально возбужден по поводу русских» и считает отказ Москвы от переговоров крайне негативным сценарием. Он подчеркнул, что президент раздражён позицией России, но намерен делать всё возможное, чтобы избежать прямого столкновения. По словам Вэнса, ставка Вашингтона сделана на стимулирование украинской армии к новому крупному наступлению, цель которого — вытеснение российских войск как минимум до границ 1991 года.