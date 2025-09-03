Публицист и аналитик Александр Роджерс в статье, опубликованной на Life.ru, проанализировал итоги прошедшего саммита ШОС и подчеркнул, что именно в Азии формируется новый мировой порядок. По его словам, встреча лидеров России, Китая и Индии стала историческим событием, в ходе которого были подписаны десятки документов стратегического характера. При этом заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина, как отмечает автор, подтвердили курс на создание более справедливой и безопасной системы международного управления.

Особое внимание Роджерс уделил проекту газопровода «Сила Сибири – 2». Его мощность составит около 50 миллиардов кубометров газа в год, а маршрут пройдет через Монголию. Публицист считает, что это решение делает проект устойчивым к политическим рискам. Кроме того, подобный шаг, по его оценке, ставит крест на надеждах Европы восстановить прежние отношения с Россией и вернуться к прежней модели экономического сотрудничества. Европейская промышленность в такой ситуации оказывается зависимой от дорогого сжиженного газа, что, по мнению Роджерса, делает её неконкурентоспособной.

В материале также подчеркивается, что ШОС объединяет более половины населения планеты и значительную часть мирового ВВП, а попытки США и их союзников принизить значение организации выглядят бесперспективными. Роджерс отмечает, что Европа превращается в зависимый регион, в то время как центр глобального развития смещается в сторону Азии.