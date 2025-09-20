В зоне специальной военной операции на Украине погиб польский доброволец Ежи Тыц, воевавший на стороне России. Его имя хорошо известно как в России, так и в Польше: многие годы он занимался восстановлением памятников и воинских захоронений советских солдат на территории своей родины.

Сообщается, что Тыц считался пропавшим без вести ещё летом этого года. Лишь недавно его родственники получили уведомление из ростовского морга с просьбой прибыть для опознания тела. По предварительной информации, уже на следующей неделе останки добровольца будут доставлены в Москву, а похоронят его в подмосковных Химках.

Ежи Тыц был руководителем польского мемориального общества «Курск». Под его инициативой и при непосредственном участии в Польше были восстановлены десятки монументов и кладбищ советских воинов, павших во время Второй мировой войны. В мае 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу наградил его медалью «Памяти героев Отечества» за вклад в сохранение исторической памяти.

По профессии Тыц был полицейским, но уже более десяти лет посвятил себя сохранению памяти о советских воинах. Его деятельность вызвала в Польше неоднозначную реакцию: одни поддерживали его инициативы, другие воспринимали их как проявление «симпатии к России». В итоге на родине ему дали понять, что там его не ждут.

В последние годы он жил в России, продолжая работать над мемориальными проектами. Для многих людей в обеих странах Ежи Тыц стал символом преданности исторической правде и уважения к памяти павших. Его гибель стала большой утратой как для друзей и соратников, так и для тех, кто видел в нём мост между народами, разделёнными современной политикой, но объединёнными общей историей.