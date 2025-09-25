Toyota Motor Corporation и её дочерняя компания Woven by Toyota объявили о начале работы экспериментального города Woven City в префектуре Сидзуока. Как отмечает компания, этот проект задумывался как площадка для испытаний новых транспортных, цифровых и инфраструктурных решений в условиях реальной жизни.

Идея Woven City была представлена ещё пять лет назад, после чего начались подготовка и строительство. Город возведён на территории бывшего завода Toyota в городе Сусоно. В сентябре 2025 года в первую очередь жилой застройки начали заселяться сотрудники корпорации и их семьи. В дальнейшем число жителей должно составить около 300 человек. Для широкой публики доступ в город планируют открыть в 2026 финансовом году.

По замыслу создателей, Woven City станет полноценным тестовым полигоном для новых форм мобильности. Инфраструктура включает трёхуровневую уличную систему, где автомобили, пешеходы и персональные средства передвижения движутся по разным маршрутам, а также подземную сеть, позволяющую проводить испытания в стабильных погодных условиях. В городе внедрены умные светофоры, синхронизированные с транспортом, и многофункциональные опоры, которые объединяют освещение, камеры и сенсоры.

Жители и гости, которых в рамках проекта называют Weavers, будут напрямую участвовать в тестировании новых продуктов и давать обратную связь разработчикам. Компании и стартапы, получившие статус Inventors, смогут проверять собственные решения в реальной среде. По состоянию на момент запуска к проекту присоединились 20 партнёров, включая университеты и частные исследовательские группы.

Особое внимание уделено культурному аспекту. Первым приглашённым артистом стал японский музыкант Наото Инти Райми, который представил гимн города и звуковую айдентику проекта.

Woven City рассматривается Toyota как важная часть стратегии по переходу от традиционного автопроизводителя к технологической компании, ориентированной на мобильность и качество жизни человека. Председатель совета директоров Toyota Акио Тойода подчеркнул, что основа проекта — принцип Kakezan, японская концепция «умножения» идей через сотрудничество: «Ни одна компания не может создать ценность в одиночку. Только вместе — с улыбками и доверием — мы сможем сплести лучшее будущее».