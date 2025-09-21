В Нелидовском округе Тверской области прошла церемония прощания с Александром Беляевым, погибшим участником специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации округа.

Александр Андреевич Беляев родился в Нелидово 8 ноября 1986 года. Весной этого года, 1 апреля 2025-го, он подписал контракт с Министерством обороны России и проходил службу в должности командира стрелкового отделения. Как уточняется, военный погиб при выполнении боевых задач.

За проявленный героизм Беляев представлен к ордену Мужества посмертно. На церемонии похорон присутствовали представители региональных и военных властей. От правительства Тверской области приехала заместитель министра образования Юлия Давыдова. Соболезнования семье выразили заместитель военного комиссара Андрей Глушко и член Нелидовского отделения организации «Боевое братство» Александр Носенок. Заместитель главы Нелидовского муниципального округа Юрий Паршенков лично обратился к матери погибшего бойца.

Прощание состоялось на кладбище деревни Березники. Александра Беляева похоронили с воинскими почестями. Во время церемонии прозвучал Гимн России, почётный караул исполнил троекратный оружейный залп.