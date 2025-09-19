В центральной Турции археологи сделали редкую находку, которая проливает свет на символическую культуру древних анатолийских обществ. В ходе раскопок кургана Гёкхёюк в районе Сейдишехир провинции Конья был обнаружен фрагмент керамики возрастом около пяти тысяч лет. Пишут “Последние новости“.

На черепке сохранились тщательно вырезанные черты человеческого лица: миндалевидные глаза, изогнутые брови и заметный нос. По мнению исследователей, он мог быть частью ритуального сосуда, использовавшегося в обрядах с глубоким духовным смыслом. При этом такие изделия нередко применялись и в повседневной жизни, что указывает на их особую роль в культуре древнего населения.

Гёкхёюк считается одним из ключевых археологических памятников Центральной Анатолии. Здесь зафиксированы следы обитания людей от неолита до железного века. Экспедиция, возобновившая работы в 2023 году, уже представила ряд находок: фигурки животных, печати, обсидиановые наконечники стрел и каменные топоры. Все это свидетельствует о развитом ремесленном производстве и богатых ритуальных традициях.

Специалисты отмечают, что артефакт отличается хорошей сохранностью. Для уточнения его возраста будет проведен радиоуглеродный анализ. Результаты исследования помогут глубже понять символику, верования и художественные навыки ранних анатолийских цивилизаций.