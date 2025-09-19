История спасения российского майора Александра Кузнецова, сердце которого остановилось на 52 минуты, получила продолжение в медицинских комментариях. Как рассказал aif.ru врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, подобные случаи врачи относят к так называемому синдрому Лазаря.

Ранее военный врач Александр Бабиев сообщил, что офицер поступил в госпиталь в крайне тяжелом состоянии: у него была размозжена левая нога и зафиксирована массивная кровопотеря. Еще до поступления в операционную, за семь минут до начала хирургического вмешательства, у бойца остановилось сердце.

Реанимация длилась более получаса, и первоначально казалось, что спасти пациента не удастся. Однако врачи продолжали выполнять все возможные действия, и спустя 52 минуты сердечная деятельность возобновилась. Бабиев назвал это чудом и признал, что в его практике подобное произошло впервые.

Андрей Кондрахин пояснил, что синдром Лазаря крайне редок и в чистом виде встречается нечасто. Он отметил, что у людей в таких случаях, несмотря на констатацию клинической смерти, может восстановиться сердечная и мозговая деятельность. «Здесь сработал целый комплекс факторов — молодой возраст военного и своевременные действия медицинской команды», — сказал специалист.