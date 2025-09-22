В Соединённых Штатах едва не произошла трагедия, связанная с ошибкой медиков при определении состояния пациента. Как сообщает CNN, 22-летнего Ларри Блэка-младшего, находившегося в медикаментозной коме после огнестрельного ранения головы, ошибочно сочли кандидатом для донорства органов и начали готовить к операции по изъятию.

Инцидент случился в марте 2019 года. Молодого мужчину ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать его состояние. Его сестра Молли Уоттс при визите заметила, что брат моргает и слегка двигает рукой, реагируя на её слова. Однако дежурные врачи расценили это лишь как непроизвольные рефлексы и не приняли её наблюдения всерьёз.

Через некоторое время с семьёй связался представитель организации по трансплантации органов. Он напомнил, что Блэк-младший ранее давал согласие на донорство, и настойчиво предложил подписать документы для проведения операции. Под давлением специалиста мать пациента согласилась.

Молодого человека уже перевели в операционную. Хирурги начали обработку грудной клетки антисептиком, когда в ситуацию вмешался его лечащий врач. Узнав о готовящейся процедуре, он возмутился: по его словам, у пациента сохранялась мозговая активность и сердечные сокращения, что исключало возможность признания его умершим. Работая в больнице всего год, врач счёл своим долгом вмешаться и прервал процесс в последний момент.

После отмены седативных препаратов Ларри Блэк пришёл в сознание через два дня. Уже через неделю он смог самостоятельно встать. Сейчас мужчине 28 лет. Он по-прежнему проходит курс физиотерапии, признаётся, что страдает ночными кошмарами и категорически отказался от прежнего решения о донорстве органов.