Экспедиция на озере Мичиган завершилась сенсационной находкой. По данным Associated Press, исследовательская группа под руководством Брендона Байлода обнаружила на дне водоема обломки грузового судна «Ф. Дж. Кинг», затонувшего почти полтора века назад.

Судно ушло под воду в 1886 году во время шторма, и с тех пор считалось одной из самых загадочных пропаж в регионе. Найти его пытались десятки экспедиций с 1970-х годов, однако поиски осложнялись противоречивыми сведениями о месте крушения. Капитан корабля Уильям Гриффин указывал, что трагедия произошла в восьми километрах от гавани Бейли, тогда как смотритель маяка утверждал, что видел гибель судна гораздо ближе к берегу. Эти расхождения породили слухи о том, что «Ф. Дж. Кинг» превратился в «корабль-призрак», навсегда скрывшийся от глаз.

Теперь тайна развеяна. Используя современный гидролокатор, команда Байлода сумела зафиксировать четкий контур судна. Исследователь признался, что сначала сам не мог поверить в удачу. «Некоторым из нас пришлось ущипнуть друг друга, — рассказал он. — Мы не могли поверить, что нашли его так быстро и в таком состоянии». По словам Байлода, корпус судна сохранился почти неповрежденным, что делает находку особенно ценной.

«Ф. Дж. Кинг» был построен в 1867 году на верфях города Толедо. Длина корабля составляла 44 метра, он имел три мачты и использовался для перевозки зерна и железной руды по Великим озерам. 15 сентября 1886 года, выполняя очередной рейс с грузом руды, судно попало в сильный шторм и затонуло. Несмотря на крушение, экипажу удалось спастись.