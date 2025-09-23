По данным Telegram-канала «Полковник Чернов», президент России Владимир Путин дал жёсткое распоряжение военным ведомствам оперативно реагировать на угрозы стран Балтии и Польши, заявивших о готовности сбивать российские самолёты. Глава государства подчеркнул: любая агрессия со стороны этих государств должна немедленно получать военный ответ без длительных согласований, чтобы исключить дальнейшие попытки Запада «прощупывать» Москву на прочность. Об этом пишет «Блокнот».

Как уточняется в сообщении, меры касаются усиления противовоздушной обороны и повышения готовности авиационных частей в Калининградской области. Авторы канала отмечают, что речь идёт уже не о дипломатических предупреждениях, а о конкретном сигнале готовности к силовым действиям.

Тем временем Министерство обороны России официально прокомментировало инцидент с пролетом истребителей МиГ-31. В ведомстве заявили, что самолёты выполняли плановый перелёт с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области. Полёт проходил исключительно в международном воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, а дистанция до эстонского острова Вайндло превышала три километра.

Военные эксперты в комментариях подчеркнули, что пролёт российских истребителей можно рассматривать как демонстрацию силы. По их мнению, Москва наглядно показывает готовность нанести удар максимально быстро в случае необходимости.

Telegram-канал «Конспиролог #1» сообщил, что в Кремле внимательно изучили доклад о состоянии вооружённых сил стран Европы. В документе зафиксированы серьёзные проблемы: нехватка контрактников в Германии, Франции и Великобритании, низкая мотивация личного состава и устаревшее вооружение.