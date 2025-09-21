В Польше заметно усилились антиукраинские настроения как со стороны властей, так и среди местных жителей. Как сообщает «Московский комсомолец», украинских беженцев лишают части социальных выплат и подталкивают к возвращению на родину, включая регионы, где продолжаются боевые действия.

Парламент одобрил обновлённый закон о поддержке украинцев. Теперь пособия на детей будут выплачиваться только тем, кто официально трудоустроен, а сами дети обязаны учиться в польских школах. Кроме того, беженцы потеряют право на ряд бесплатных медицинских услуг. Издание напоминает, что в конце августа президент Кароль Навроцкий заблокировал продление льгот до марта 2026 года. Действующие правила прекращают работу уже в конце сентября.

На бытовом уровне также фиксируется рост враждебности. Во Вроцлаве 32-летний безработный фитнес-тренер Михал Ф. напал на гражданина Румынии, приняв его за украинца. Мужчина выстрелил из пневматического пистолета в голову жертве, после чего избил, выкрикивая требования уехать из Польши. Пострадавший получил тяжёлые травмы. Нападавшего задержали, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подобные эпизоды происходят всё чаще. Во Вроцлаве с украинского автомобиля сняли номера и оставили на кузове надпись «на фронт». В интернете набирает популярность флешмоб: поляки переименовывают свои Wi-Fi-сети в оскорбительные фразы вроде «Украина — это ад» или «украинцы, валите домой».

Дополнительное напряжение создают и действия властей. На границе с Украиной идёт тестирование биометрической системы с обязательным сканированием лиц и отпечатков пальцев. Это вызвало километровые очереди на пунктах пропуска «Шегинь» и «Краковец».

Премьер-министр Дональд Туск признал рост антипатии к украинцам и заявил, что политики должны работать над снижением напряжённости. По его словам, Москва использует страхи населения, чтобы подогревать недовольство. При этом часть польских интернет-пользователей связывает раздражение не с внешними факторами, а с самим наплывом беженцев, ростом цен на аренду и перегрузкой школ и медицины. По данным на июнь 2025 года, в Польше зарегистрировано 998 тысяч украинских беженцев — один из самых высоких показателей в Европе.