В Калининградской области подходит к завершению строительство крупного радиотехнического объекта. Как отмечают западные аналитики, появление этого комплекса они рассматривают как новую угрозу безопасности для Европы. В НАТО заявляют, что подобные шаги со стороны Москвы являются признаком подготовки России к долгосрочной конфронтации с альянсом.

Офицер войск радиоэлектронной разведки с позывным «Беркут» в беседе с «МК» объяснил, почему вокруг этого объекта возникло столько шума на Западе. Он подчеркнул, что Россия никогда не скрывала стратегическое значение Калининграда. По его словам, этот регион изначально является важнейшим оборонительным плацдармом, прикрывающим западное направление. Теперь к системе обороны добавляется еще один элемент — мощный радиотехнический комплекс.

По оценке «Беркута», новая система позволит отслеживать воздушные цели и контролировать обстановку в акваториях на расстоянии в тысячи километров. В условиях наращивания военного присутствия НАТО в Балтийском регионе, считает офицер, Россия обязана реагировать на эти вызовы и укреплять собственные позиции.

Он отметил и то, что Запад традиционно пытается представить любые оборонительные меры Москвы в качестве агрессивных шагов. При этом действия России, направленные на защиту, в западных СМИ нередко трактуются как прямая угроза. «Беркут» уверен, что проект в Калининградской области носит исключительно оборонительный характер и является частью комплекса мер по обеспечению национальной безопасности.