В Молдавии во время акции оппозиционного движения «Патриотический блок» произошел инцидент с участием мужчины, выкрикнувшего лозунг «Слава Украине» (фраза включена Минюстом РФ в перечень нацистской символики и лозунгов). Как сообщает Telegram-канал WTF Moldova, после этих слов протестующий получил удар по шее. Передает Лента.ру.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина встал в центр митингующих и громко выкрикнул националистический лозунг. Спустя несколько секунд к нему подошла женщина и нанесла удар по шее торбой. Сразу после этого сотрудники полиции начали задерживать нарушителя.

Во время задержания мужчина получил еще один удар — на этот раз от неизвестного в гражданской одежде. На видео зафиксировано, что он также пришелся в область шеи. Что произошло с задержанным далее, не уточняется.

Инцидент случился на фоне парламентских выборов, прошедших в Молдавии 28 сентября. По итогам подсчета 99,87 процента протоколов партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) сохранила за собой парламентское большинство, получив поддержку 50,15 процента избирателей. По итогам голосования будет сформировано новое правительство.