Латвия приступила к реализации необычного проекта, направленного на восстановление болотных экосистем вдоль своей восточной границы. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии, работы проходят при поддержке национальных вооружённых сил, а финансирование полностью обеспечивается Европейским Союзом.

Основная задача программы — создание природных барьеров, которые смогут дополнить систему обороны страны. В ведомстве отмечают, что речь идёт о возрождении исторических мест добычи торфа, расположенных на приграничных территориях. Предполагается, что восстановленные болота будут выполнять роль естественных препятствий, что, по мнению инициаторов, повысит обороноспособность Латвии.

В официальном заявлении Министерство обороны подчеркнуло, что особое внимание уделяется именно тем участкам, где добыча торфа велась раньше, и где экологическая среда позволяет воссоздать болотные массивы максимально эффективно. Эти шаги напрямую увязываются с планами по строительству так называемой Балтийской линии обороны, которая должна пройти вдоль восточной границы страны.

Проект охватывает сразу четыре из пяти регионов Латвии, исключение составляет лишь Рижский регион. Финансовая поддержка полностью осуществляется за счёт Европейского Союза, что ещё раз подчёркивает вовлечённость Брюсселя в укрепление оборонительных инициатив Латвии.