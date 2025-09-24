Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видеозапись удара по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Купянске Харьковской области. По данным источников канала, под удар попали военнослужащие 14-й механизированной бригады ВСУ.

Сообщается, что по объекту были сброшены три авиабомбы ФАБ-250. В результате ударов пункт временной дислокации оказался разрушен. При этом информация о потерях среди украинских военных пока не раскрывается.

Ранее появились сообщения о другом ударе по объектам ВСУ. Речь идет о ракетной атаке на полигон в районе поселка Гончаровский в Черниговской области. Там также находились украинские военнослужащие, проходившие подготовку.