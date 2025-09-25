Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране сохраняется высокий уровень добровольческой активности, что позволяет российской армии комплектовать подразделения без необходимости объявления новой волны мобилизации. Об этом сообщает РБК.

«Добровольческий ресурс достаточно высокий, и он позволяет нашим вооруженным силам соответствующим образом комплектовать все воинские соединения», — отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что процесс формирования армии является отлаженным и эффективным.

Песков напомнил, что с осени 2022 года не возникало потребности в новых этапах частичной мобилизации. По его словам, существующие механизмы привлечения граждан к службе полностью обеспечивают нужды армии.

С этим мнением согласился заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с журналистами он подчеркнул, что дополнительная мобилизация не планируется, так как в этом нет необходимости. «Добровольцев, заключающих контракты с Минобороны, достаточно для выполнения поставленных задач», — заявил парламентарий.