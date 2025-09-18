В Красноармейске (украинское название — Покровск) российские диверсионно-разведывательные группы продолжают активно действовать малыми силами, используя тактику засад и внезапных атак. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его данным, одна из операций прошла с участием штурмовиков 30-й бригады ВС РФ. В разрушенном жилом секторе города двое военнослужащих ВСУ оказались под перекрестным огнем. Российские бойцы заранее устроили засаду, скрывшись в зарослях по обе стороны дороги. Перестрелка длилась всего несколько секунд: украинские солдаты были убиты мгновенно. Один из штурмовиков вышел из укрытия, быстро обыскал тела противников, забрал оружие и вновь растворился среди развалин.

Котенок отметил, что подобная тактика — отличительная черта батальона «Сармат». Его бойцы действуют малыми мобильными группами в условиях городской застройки, где сплошной линии фронта не существует. Постоянные охваты, быстрые маневры и внезапный кинжальный огонь дезориентируют украинские подразделения. «Враг нигде и враг везде. Также и мы», — написал военкор.

События на этом не закончились. Как рассказал Котенок, к телу одного из убитых украинских военных, оставшемуся на обочине, прибежала бродячая собака. Животное начало рвать незащищенные бронежилетом части тела, начиная с лица.