ТАСС опубликовало кадры, на которых запечатлены последние минуты жизни украинского военнослужащего, оказавшегося в окружении в Кировске. Ранее сообщалось, что в этом населенном пункте была уничтожена группа украинских военных, которые отказались сдаться в плен. Российские бойцы предлагали им сложить оружие, однако они предпочли остаться на позициях.

Телефон с записью нашли у одного из погибших. Видео фиксирует ситуацию, в которой оказались окруженные солдаты. Военный рассказывает, что их подразделение было оставлено без поддержки, а обещанное подкрепление так и не прибыло.

«Никто не пришел. Арта все ближе, ближе и ближе», — говорит мужчина, прячась от обстрелов. На фоне слышны разрывы снарядов, он постоянно вынужден пригибаться.

На кадрах видно, как солдат признается в том, что не верит в спасение. Его слова звучат отчаянно: «Видимо, тут нас всех и похоронят». Голос дрожит, а в глазах появляются слезы. Запись обрывается внезапно, оставляя финал истории без продолжения.

