В районе Заречного (Кировск) продолжаются ожесточённые бои. По последним сообщениям военкоров, украинские силы удерживают лишь несколько зданий в южной части посёлка, тогда как основная территория уже находится под контролем российских подразделений. Пишет aif.ru.

Офицер-доброволец с позывным Шумный рассказал, что сопротивление противника было крайне ожесточённым. По его словам, после штурма в каждом доме находили тела боевиков, тогда как пленных практически не оказалось. Он отметил, что одновременно с боем в Заречном часть российских подразделений смогла выйти к железнодорожной станции Медовая, где также зафиксированы столкновения.

Если эта информация подтвердится, речь может идти о перерезанной железнодорожной линии в сторону Красного Лимана не только у Медовой, но и на 438-м километре. Для украинских войск это создаёт серьёзные трудности, так как сообщение между Красным Лиманом и Северском оказывается нарушено, а гарнизоны — изолированы друг от друга. Эксперты считают, что подобное развитие событий может открыть путь к отдельным операциям по освобождению этих городов Донбасса.