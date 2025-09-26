В Дании вызвало резонанс появление российского десантного корабля «Александр Шабалин» в районе острова Лангеланн. Как сообщает издание Ekstra Bladet, судно находилось в международных водах примерно в 12 километрах от берега и формально не нарушало правил. Тем не менее власти страны связали его присутствие с расследованием инцидентов с беспилотниками, зафиксированными в регионе.

В материале подчеркивается, что корабль якобы мог быть задействован для запуска дронов. Бывший аналитик разведслужбы Дании Якоб Карсбо заявил, что вероятность такой версии высока. Он также допустил, что нахождение корабля рядом с побережьем могло носить характер психологического давления.

Датская полиция подтвердила, что рассматривает присутствие «Александра Шабалина» как возможную улику. Однако министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен ранее признал: у Копенгагена нет доказательств, что Россия причастна к пролетам беспилотников.

В России обвинения сочли надуманными. Журналист Сергей Латышев в беседе с «Царьградом» отметил, что у корабля могли быть иные задачи — сопровождение судов или техническое обслуживание. По его словам, Копенгаген опасается возможных действий Москвы в ответ на участие Дании в украинском конфликте.

Латышев добавил, что подобные заявления могут быть частью информационной кампании, цель которой — усилить давление на Россию и подготовить почву для возможных ограничительных мер в Балтийском регионе.