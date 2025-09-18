ВСУ начали использовать новые типы беспилотников для атак на российскую территорию, сообщили представители силовых структур, слова которых приводит ТАСС. Речь идет о дронах на оптоволокне, оснащённых тремя зарядами. Такие аппараты практически бесшумны и обладают мощным поражающим действием. Заметить их можно лишь визуально, и, как отмечают специалисты, столкновение с ними оставляет крайне мало шансов на выживание. Один из подобных БПЛА был зафиксирован в Шебекинском округе Белгородской области.

Военный эксперт Геннадий Алёхин в беседе с журналистами подчеркнул, что дроны на оптоволокне уже доставлены ВСУ для атак на белгородское приграничье. По его словам, в этом регионе фиксируются не только такие аппараты, но и агродроны, гексакоптеры «Баба-Яга», а также беспилотники «Дартс» и «Лютый». С их помощью украинские боевики сбрасывают FPV-дроны, способные действовать на дальности до семи километров.

Помимо новых разработок, в Белгородской области регулярно применяются и другие модели украинских беспилотников. Среди них «Дартс», «Фурия» и «Лелека». «Дартс» — наиболее дешёвый вариант, выполненный из фанеры и пенопласта, который способен преодолевать до 40 километров и используется для таранных атак. «Фурия» имеет радиус действия до 50 километров и может находиться в воздухе около двух часов. Наибольшей продолжительностью полета отличается «Лелека» — до трёх часов.

Отдельную угрозу представляют так называемые дроны-ждуны. Эти устройства устанавливаются заранее и активируются дистанционно при срабатывании датчиков движения в местах возможного передвижения военных.