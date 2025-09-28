Американские специалисты пришли к выводу, что высокая стоимость медицинских услуг не гарантирует их качества. Как показало исследование, дорогостоящие клиники в США не только не демонстрируют лучших результатов, но и нередко оказываются менее эффективными по сравнению с более доступными учреждениями.

Ученые из Лос-Анджелеса изучили данные о работе двух тысяч американских больниц за 2022 год. Около 10% из них были отнесены к категории «с высокой надбавкой», где цены на лечение превышали реальные издержки почти в 17 раз.

Руководитель исследования Сара Саковиц заявила, что прямой зависимости между ценой и качеством медицинской помощи не выявлено. Более того, пациенты дорогих стационаров чаще сталкивались с осложнениями и повторными обращениями за помощью.

Статистика показала, что у прошедших лечение в клиниках с завышенной стоимостью риск сердечных, инфекционных, респираторных и почечных осложнений был выше на 45%. Вероятность повторной госпитализации в течение месяца возрастала на треть — на 33%.

Авторы исследования пришли к выводу, что дороговизна медицинских услуг в США не является синонимом их эффективности. В ряде случаев избыточные расходы оборачиваются не улучшением, а ухудшением состояния пациентов.