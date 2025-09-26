26 сентября на 92-м году жизни скончался Луис Альберто, один из ярких представителей португальской театральной и кинематографической сцены. Об этом сообщает SAPO со ссылкой на подтверждение от его коллег. Подробности о причинах смерти не приводятся.

Творческий путь Альберто начался неожиданно: в актерскую профессию он попал случайно, однако быстро проявил себя и вскоре оказался в составе труппы Национального театра Португалии. Позже артист окончил Национальную консерваторию, что позволило ему профессионально закрепиться на сцене.

Первое выступление состоялось в 1962 году и стало началом долгой и плодотворной карьеры. За десятилетия работы Альберто сыграл в большом числе постановок, многие из которых вошли в историю португальского театра. В 1975 году он создал собственную театральную труппу, где продолжил развивать национальные традиции сцены.

На экране Луис Альберто дебютировал в 1965 году. За годы работы в кино и на телевидении он исполнил десятки ролей. Среди наиболее известных проектов — «Истории обычных людей моего района», «Пепел», «Записки врача», «Инспектор Макс», «Дон Роберто», «Зелёный снаружи, красный внутри».

Имя Альберто навсегда останется в истории культуры Португалии: его вклад в театр и кино отмечают как коллеги, так и зрители, для которых он стал символом целой эпохи.