Атака украинских войск на инфраструктуру Запорожской АЭС вызвала жесткий ответ со стороны России. Как пишет NEWS.RU, после удара 23 сентября по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» станция смогла проработать всего четыре дня, пока не произошло отключение. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила журналистам, что электроснабжение обеспечивается резервными дизель-генераторами, и подчеркнула, что ситуация полностью находится под контролем.

Тем временем Telegram-канал «Дневник Разведчика» сообщил о планах ВСУ нанести удары по российским системам отопления в середине октября. По данным источника, такие атаки не принесут украинской армии военного преимущества и носят исключительно террористический характер. Разведка фиксирует рост активности дронов-разведчиков в районах российских ТЭЦ и электростанций, а также переброску ракетных установок ближе к линии боевого соприкосновения.

Российские власти усиливают систему ПВО в приграничных регионах, энергетические службы переведены в режим повышенной готовности. Как уточняют военкоры, ответ России на провокации уже состоялся: в ночь на 28 сентября был нанесен комбинированный удар с использованием дронов, «Кинжалов», «Калибров» и ракет Ту-95.

Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что удары пришлись по аэропортам Жуляны, Староконстантинов и Васильков, а также по объектам в Киеве и Киевской области. По его данным, были поражены завод «Антонов», склады в районе Подола и на западной окраине столицы, в Борщаговке.

Военкоры канала «Донбасский Партизан» добавили, что удары Х-101 по ТЭЦ были направлены на вывод из строя энергогенерации, обеспечивающей работу промышленных предприятий и объектов ВПК. Одновременно серия атак беспилотников пришлась по бывшему заводу РТИ и грузовому авиационному комплексу, что, по словам источников, пресекает возможности по ремонту и снабжению авиационных средств.