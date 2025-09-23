Этим летом в социальных сетях появилось видео, снятое украинским дроном, которое быстро разошлось по пабликам. На кадрах — трое российских разведчиков угоняют у ВСУ новенький канадский бронетранспортёр LAV Super Bison. За машиной безуспешно бежит украинский механик-водитель, но остановить россиян он не смог. RT удалось разыскать одного из участников этой операции — контрактника из Башкирии Рифата Ласынова, известного под позывным Опер.

В разговоре он рассказал, что инцидент произошёл ещё в апреле 2025 года. «Мы выполняли боевую задачу. Когда отходили, увидели БТР. Внутри никого. Мы сели и поехали», — вспоминает боец. Видео угона стало вирусным, и в родном городе Сибай Ласынов неожиданно превратился в местную знаменитость.

34-летний Рифат пришёл в армию в 2024 году, когда украинские силы вторглись в Курскую область. До этого он служил старшим оперуполномоченным полиции — отсюда и его позывной. «Когда ВСУ зашли на нашу землю, я понял, что обязан идти. Это моя семья, моя страна», — говорит Ласынов. После учебки он попал в отдельную разведроту, которая сейчас действует в Сумской области.

По словам бойца, фронтовая жизнь оказалась для него испытанием. «Сначала тяжело перестраиваться после полиции: там свобода действий, а здесь — армейский устав и дисциплина», — признаётся он. Но опыт оперативника и лидерские качества быстро сделали его заметной фигурой в подразделении. Неожиданной проблемой оказался рост — 190 сантиметров. «В бою я мишень номер один. Невысокий спрячется, а меня видно всегда», — шутит он.

История с угоном БТР стала своеобразным символом дерзости разведчиков. По словам Ласынова, техника была новой, с плёнкой на сиденьях. «Завёл — и поехали. Но спокойно уйти не получилось: нас засекли с дрона, начался обстрел. Пришлось резко рвать с места. В дороге даже колесо потеряли», — вспоминает он. Все участники операции получили поощрение, а трофейный бронетранспортёр отправили специалистам для изучения натовских технологий.

Рифат отмечает, что на фронте главное — чувство плеча. «Мы одна семья. Я недавно с товарищем вытащил бойца, подорвавшегося на мине. Несли его четыре километра под обстрелом. Бросать своих нельзя», — рассказывает разведчик.