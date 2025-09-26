Хотя российские туристы всё активнее открывают для себя новые направления, далеко не во всех странах их присутствие вызывает радость у местных жителей. Об этом свидетельствуют наблюдения самих путешественников и оценки экспертов туристической отрасли.

В Барселоне отношение к россиянам нередко складывается через призму стереотипов: их воспринимают как шумных отдыхающих, которые любят развлечения «на полную катушку». Подобные представления, по мнению специалистов, мешают наладить более тёплый контакт с горожанами.

На Пхукете в Таиланде недовольство вызывает не только массовый приток иностранцев, но и активная покупка жилья россиянами. Местные жители считают, что подобная тенденция влияет на жизнь и цены в регионе.

В Турции, в популярной у россиян Анталии, недовольство исходит в первую очередь от работников гостиничного сектора. Персонал отмечает, что российские гости предъявляют повышенные требования к уровню сервиса и нередко проявляют излишнюю настойчивость в отстаивании своих претензий.

Париж не отличается столь открытой критикой, однако и там отношение к туристам из России скорее настороженное. Жители французской столицы не выражают открытого недовольства, но предпочитают держать дистанцию.

Эксперты подчёркивают: изменить ситуацию можно довольно просто. Достаточно проявить элементарную вежливость, уважение к местным традициям и выучить несколько фраз на национальном языке. Этих шагов часто хватает, чтобы сломать барьеры и вызвать более доброжелательное отношение к себе.