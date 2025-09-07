После доклада начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в военной среде активно обсуждают заявление о том, что российские войска якобы освободили половину Купянска. Сообщение стало поводом для оживлённых дискуссий среди экспертов и военных корреспондентов.

Журналист Юрий Котенок назвал эту новость «сенсационной вдвойне», отметив, что она прозвучала в официальном докладе Верховному главнокомандующему и была озвучена лично главой Генштаба. При этом Котенок выразил сомнение в достоверности информации и предположил, что компетентные органы должны разобраться в её происхождении и источниках.

Критически отнёсся к докладу и военный блогер Юрий Подоляка. Он заявил, что, по его мнению, Валерия Герасимова могли «подставить», так как представленные данные выглядят как серьёзное преувеличение. Подоляка подчеркнул, что речь идёт о докладе на высшем уровне, и подобные формулировки могут искажать реальную картину происходящего.

По информации «Военной хроники», Купянск на данный момент утратил статус ключевого опорного пункта Вооружённых сил Украины. Город фактически находится в «серой зоне», что делает ситуацию неопределённой. Эксперты отмечают, что предстоит решить, как именно будут действовать оставшиеся в городе подразделения и какие шаги предпримет Россия в отношении этого направления.