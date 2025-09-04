Обозреватель «Царьграда» Илья Головнев заявил, что Вооружённые силы Украины могут оказаться на грани краха уже в течение ближайших двух недель. По его мнению, это связано с изменением тактики российских войск в ходе специальной военной операции. Он предполагает, что в скором времени удары будут нанесены по ключевым объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Министерство обороны России эту информацию пока никак не прокомментировало. Однако, по словам Головнева, целями могут стать подстанции, распределительные узлы, топливные склады и газовые хабы. Если подобные удары будут реализованы, в рабочем состоянии, по оценке обозревателя, останется не более 20 процентов энергетической генерации Украины. Это приведёт не только к глубокому экономическому спаду, но и к кризису в оборонной сфере, поскольку армия останется без надёжного энергоснабжения.

На фоне этих прогнозов прозвучали и заявления президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что Москва видит «свет в конце тоннеля» в вопросах урегулирования украинского кризиса, но готова продолжать военные действия, если этого потребует ситуация. По словам Путина, нынешняя администрация США во главе с Дональдом Трампом демонстрирует искреннее желание добиться мирного решения. Президент России выразил уверенность, что достижение приемлемого варианта прекращения боевых действий остаётся вполне реальной задачей.

Путин также напомнил, что Россия в рамках СВО отстаивает право людей говорить на родном языке и сохранять культурную идентичность. Он отметил, что каждый должен иметь возможность жить в соответствии с традициями и ценностями, переданными предыдущими поколениями.