Крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью полёта от 1600 до 2400 километров стали новым инструментом давления США на Россию. Как отмечают американские СМИ, в Вашингтоне звучат противоречивые заявления: то утверждается, что Владимир Зеленский якобы просил эти вооружения и получил отказ, то говорится, что Белый дом всё ещё раздумывает и в перспективе готов согласиться. Подобная риторика, по сути, призвана сформировать у Москвы ощущение угрозы и заставить её ускорить переговоры с Киевом на условиях Вашингтона. Пишет Московский комсомолец.

Политолог Дмитрий Никотин обратил внимание, что сама постановка вопроса о передаче Украине «Томагавков» уже является тревожным сигналом. По его словам, этот вариант рассматривался как один из наиболее вероятных в случае провала дипломатии. Дополнительным тревожным сигналом стало беспрецедентное совещание в Пентагоне с участием более 800 генералов, что дало основания предположить: США всерьёз готовятся к открытому противостоянию с Россией.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о готовящейся со стороны Киева провокации. По её словам, украинские власти планируют использовать отремонтированные беспилотники «Герань», собранные из частей сбитых или перехваченных аппаратов. Их намерены оснастить боевыми зарядами и направить на цели в Польше и Румынии, чтобы затем выдать атаку за действия Москвы.

По данным источников, 16 сентября на Яворовский полигон во Львовской области были доставлены корпуса таких дронов, произведённых на предприятии «ЛОРТА». Если эта информация подтвердится, то появление «российских» беспилотников на польской территории перестанет выглядеть случайностью. Более того, инциденты с залётами дронов в Польшу в прошлом могут рассматриваться как подготовительные эпизоды к более масштабной акции.

Смысл провокации прозрачен: Киев рассчитывает втянуть в конфликт страны НАТО, прежде всего Польшу и Румынию, вынудив их рассматривать удары как прямую атаку России. Это создаёт для Москвы крайне сложную ситуацию: либо соглашаться на шантаж и принимать переговоры на условиях, навязываемых Трампом, либо готовиться к эскалации, включая возможность ударов «Томагавками» и втягивания в конфликт всего блока НАТО.

На этом фоне образ Дональда Трампа как «миротворца», который он пытается формировать, выглядит несостоятельным. Его позиция демонстрирует даже большую агрессивность, чем курс Джо Байдена, ранее исключавшего передачу Киеву дальнобойных ракет.