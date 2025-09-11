Недавняя операция НАТО в Северном море наглядно показала, что угроза для американских авианосцев со стороны российских подлодок куда серьёзнее, чем принято считать в Пентагоне. Об этом пишет издание TNI, передаёт ИноСМИ.

По информации The Barents Observer, в районе Норвегии силы США, Великобритании и Норвегии вели поиск атомной субмарины проекта «Ясень». Предположительно, она могла действовать вблизи авианосца ВМС США «Джеральд Форд». Российская лодка, по оценкам, способна выйти на дистанцию залпа всего арсенала высокоточного вооружения, достаточного для прорыва обороны корабля.

Подозрения альянса усилило то, что все три подлодки проектов «Ясень» и «Ясень-М» в тот момент отсутствовали на базе Западная Лица в Нерпичьей губе. Это совпало с появлением в регионе американского авианосца, стоимость которого составляет порядка 13 миллиардов долларов. Для сравнения: субмарина «Ясень» обходится примерно в 1,5 миллиарда. По мнению TNI, соотношение этих цифр наглядно демонстрирует: лодки, изначально созданные для охоты на авианосцы, способны нивелировать всю мощь и цену американского флагмана.

Автор статьи Брэндон Вайхерт напоминает, что на саммите в Анкоридже Дональд Трамп демонстрировал Владимиру Путину пролёт F-22 и бомбардировщика B-2 Spirit. Однако российский лидер, как отмечает издание, лишь ухмыльнулся, понимая, что именно подводные силы РФ могут поставить под сомнение неприступность «Джеральда Форда».

Попытки НАТО перехватить субмарину результата не дали, что стало тревожным сигналом для американского командования. Факт, что российская лодка могла приблизиться столь близко, поставил под сомнение заявления Пентагона о неуязвимости новейшего авианосца.

TNI подчёркивает: в случае конфликта Москва сразу задействует «Ясени» и «Ясени-М» для атак на авианосные группы США. Причём даже без пуска ракет само присутствие этих лодок заставляет американцев держать корабли на безопасной дистанции, лишая авианосцы их главной функции — проецировать силу.