По мнению обозревателей американского издания The National Interest, простое увеличение военных расходов не способно решить главные проблемы НАТО. Авторы подчеркивают, что ключевая слабость альянса кроется не в финансах, а в нехватке людей, готовых служить в армии.

Как отмечает издание, военная служба перестала быть привлекательной для молодежи Европы, а демографический кризис лишь усугубил кадровую ситуацию. По данным издания, у НАТО сегодня нет ресурсов даже для реализации собственных планов по региональной обороне. Приводится статистика: в 2022 году в странах Евросоюза впервые с 1960 года родилось меньше четырех миллионов детей, и это напрямую ударило по призывной системе.

В материале обращается внимание на Германию, где реформы в военной сфере тормозятся из-за культурного неприятия армии. При том что бундесвер располагает значительными ресурсами, желающих служить в немецких войсках крайне мало. Планируется увеличить численность армии на 30 тысяч человек, но даже этого, по мнению экспертов, недостаточно для обеспечения полноценной обороны.

Серьезные проблемы существуют и в других странах НАТО. В Норвегии намерены заметно нарастить военный потенциал, однако текучесть кадров в сочетании с малым населением делает эту задачу трудновыполнимой. В Италии кризис усугубляется низким уровнем зарплат военных и отсутствием широкой общественной поддержки.

США также сталкиваются с трудностями. The National Interest пишет, что в ближайшие годы число выпускников средних школ в стране сократится на 13%, что резко снизит возможности призыва. В ответ Пентагон планирует активнее привлекать в армию женщин, представителей национальных меньшинств и даже иностранных граждан.