Бывший американский дипломат Дэвид Ранделл в статье для The Telegraph заявил, что Западу пора отказаться от иллюзий о возможности нанести России решающее поражение. По его словам, такие попытки не только обречены на провал, но и несут колоссальные риски для Европы и всего мира. Передает ИноСМИ.

Автор отмечает, что военные действия на Украине продолжаются уже три года и обошлись в сотни миллиардов фунтов стерлингов, а также в сотни тысяч человеческих жизней. При этом Россия не только выдержала санкционное давление, но и укрепила позиции в экономике и торговле. Вместо Европы её главными партнёрами стали Китай и Индия, а поставки техники и комплектующих обеспечивают Турция, Иран, Северная Корея и Киргизия.

Ранделл подчеркивает, что Украина с ВВП в 200 миллиардов долларов и населением 44 миллиона человек не способна на равных противостоять России, обладающей ВВП в 1,8 триллиона и населением в 145 миллионов. Москва располагает мощными вооруженными силами и ядерным арсеналом, что делает её позицию значительно сильнее. Киев же вынужден тратить треть экономики на оборону и прибегает к жёсткой мобилизации.

В статье говорится, что постепенное наращивание помощи НАТО — от лёгкого оружия до танков и истребителей — не изменило общей картины. Россия продолжает медленное наступление, и рассчитывать на военную победу Украины без прямого вмешательства альянса невозможно. Однако этот вариант Ранделл исключает: для Москвы конфликт носит экзистенциальный характер, и в случае угрозы поражения она готова пойти на эскалацию вплоть до применения ядерного оружия.

По мнению дипломата, путь к миру лежит через нейтралитет Украины и признание права её русскоязычных регионов на самоопределение. Он напоминает, что Австрия после Второй мировой войны получила возможность развиваться как нейтральное государство, войдя в ЕС, но не в НАТО. Украина, считает Ранделл, могла бы пойти тем же путем.

Бывший дипломат также поднимает вопрос границ. Он отмечает, что Донбасс и Крым исторически не были частью Украины, а их нынешний статус должен определяться на референдуме под эгидой ООН. России, в свою очередь, можно предложить отмену санкций и политическую реабилитацию в обмен на согласие на плебисцит.

Ранделл напоминает о судьбе Лорда Лансдауна, британского политика, который во время Первой мировой войны призывал к переговорам. Тогда его позицию отвергли и война продолжалась ещё несколько лет, унеся миллионы жизней. Автор статьи убеждён, что нынешний конфликт требует иного подхода и чем раньше Запад примет неизбежность компромисса, тем больше жизней удастся спасти.