The Spectator сообщает, что представители одиннадцати государств НАТО провели закрытую встречу, на которой обсуждались меры по усилению безопасности воздушного пространства альянса. Поводом для переговоров стали обвинения в адрес России в якобы регулярных нарушениях границ блока её беспилотниками и самолетами.

Журналисты отмечают, что в дискуссии участвовали и представители Украины. Одним из ключевых вопросов стала инициатива создания «стены из беспилотников» — системы, которая, как утверждается, должна прикрывать восточные границы Евросоюза от возможных угроз.

Особое внимание было уделено теме применения оружия против российских воздушных объектов. По данным The Spectator, ряд стран-участниц выразили готовность сбивать дроны или самолёты, которые окажутся в их воздушном пространстве.

Лидирующую позицию в этих обсуждениях заняла Польша. Премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении Варшавы уничтожать любые самолёты-нарушители. Издание уточняет, что польские власти уже рассматривают поправки в национальное законодательство. Сейчас законы страны не позволяют сбивать российские ракеты и беспилотники, если они пролетают над территорией Украины или Белоруссии, без отдельного мандата НАТО.